New York Rangers vytvorili rekord, v predĺžení sú naďalej stopercentní

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Rangers vytvorili v noci na pondelok nový rekord NHL. V treťom súboji finále Východnej konferencie uspeli na ľade Floridy 5:4 po predĺžení a pripísali si v tejto sezóne už 34. víťazstvo (v súčte základnej časti aj play off) v zápase, v ktorom prehrávali.

Rangers inkasovali už v 3. minúte z hokejky Sama Reinharta, dokázali však otočiť na 2:1, v tretej tretine viedli 4:2, napokon uchmatli výhru v 6. minúte predĺženia zásluhou gólu Alexa Wennberga.

Rangers prekonali zápisy Caroliny Hurricanes z ročníka 2005/2006 a Edmontonu Oilers zo 1983/84, oba tímy predviedli v jednej sezóne 33 takýchto "comebackov".