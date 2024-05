Na MS je nezastaviteľný, Carolina sa ho chce vzdať. Čo bude ďalej s Martinom Nečasom?

Česi sa dostali do finále a on má na tom neodškriepiteľný podiel. Pri semifinálovej výhre 7:3 nad Švédskom si Nečas pripísal štyri body, čo v semifinále svetového šampionátu dokázal ako prvý hráč od roku 1994.

Našťastie sú jeho myšlienky momentálne krajšie, než by boli, ak by na majstrovstvách sveta nenastúpil. V NHL totiž nemá isté miesto. Podľa insidera Elliottea Friedmana je najpravdepodobnejším variantom jeho budúcnosti trejd do iného klubu.

Podľa webu Evolving Hockey by si mohol zručný forvard vypýtať sumu vo výške 7,5 mil. dolárov, a to aj v prípade dlhodobého kontraktu, ktorý bude chcieť potom, čo sa mu skončil dvojročný premosťovací.

Na krídle by ho vedeli využiť napríklad Colorado Avalanche. Tí sa s touto pozíciou trápia od straty dlhodobo zraneného kapitána Gabriela Landeskoga a ich dopyt po silnom krídle sa ešte zvýšil potom, čo NHL suspendovala za drogový škandál Valerija Ničuškina. Kariéru navyše ukončil Zach Parise a Jonathan Drouin je zrejme na odchode z Denveru.

Hovorí sa aj o Floride, kde by mohol Nečas okamžite zapasovať. Je totiž zvyknutý hrať v defenzívne silnom tíme, ale Panthers nebudú môcť Caroline ponúknuť takú solídnu protihodnotu ako väčšina konkurentov.

Elliotte Friedman špekuluje o záujme Vancouveru Canucks. Kanadský tím by mu vedel ponúknuť miesto v prvom útoku, no nie v pozícii centra, ktorú by Nečas údajne prioritne prijal.

Ak by mu nevadil prestup do mužstva v prestavbe, mohol by byť spokojný aj v San Jose Sharks. Podľa magazínu The Hockey News by bol pre najslabší tím poslednej sezóny "perfektný", keďže "sa ako 25-ročný stále zlepšuje, zvlášť keď patrí k najdôležitejším útočníkom, čo by sa mu v San Jose splnilo".

Nečasa čaká perné leto. Najprv si užije oslavy medaily zo svetového šampionátu a potom sa zameria na otázku, ako ďalej v NHL.