Zvolen má majstrovský mečbal. Po boji zdolal Poprad

Tipos extraliga - finále - 3. zápas

POPRAD. Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v pondelok v treťom finále Kaufland play off Tipos extraligy na ľade HK Poprad 2:1 po predĺžení a v sérii vedú už 3:0.

Súper však má šikovných hráčov, ale ubránili sme to," hodnotil duel asistent hosťujúceho kouča Andrej Podkonický do kamier RTVS.



"Zvolen bol efektívnejší. Darmo hovoriť niektorým jedincom, aby častejšie strieľali. Nevytvorili sme dostatočný tlak na bránku súpera, ako si to žiadala situácia.

Jedným z dôvodov, že sme vo finále nezvíťazili ani raz, je, že sme ešte nevyužili ani jednu presilovku. Zvolen však ešte nevyhral štyri zápasy, my musíme zabojovať. Srdce tam bolo, ale chýbal lepší tlak na bránku," komentoval kouč Popradu Peter Mikula.

Chýbali viaceré opory

Do tretieho finálového duelu nastúpili oba tímy v oklieštených zostavách bez viacerých opôr. Hra bola preto z oboch strán veľmi opatrná. Viac sa do zakončenia pochopiteľne tlačili domáci, ktorý si zahrali dve presilové hry po sebe.

Kombinácie prvej špeciálnej formácie Popradu ale gólom neskončili. V závere prvej tretiny si početnú výhodu vyskúšali aj Zvolenčania. Hamerlík v nej ale veľa práce nemal.

Druhá tretina mala vyrovnaný priebeh. Do vedenia šli najprv v 28. minúte hostia počas presilovej hry. McPhersonovu strieľanú prihrávku si domáci stečovali do vlastnej siete.

O rovnovážny stav sa postaral popradský obranca Dalhuisen. Jeho nahodenie od modrej doplachtilo až za Rahmov chrbát. Zostávajúce minúty prostrednej časti veľa vzruchu nepriniesli.