Najmladšieho Žampu spoznal aj majster sveta. V cieli si spolu tľapli

Dvadsaťročný reprezentant si premiéru na svetovom šampionáte užil. „Je to veľmi dobré, ak mladý pretekár môže zbierať skúsenosti,“ uviedol pre Sportnet.

Mal to byť veľký sviatok bratskej trojice Žampovcov. Andreas sa však pred majstrovstvami sveta nešťastne zranil a vo Francúzsku sa predstavil ako televízny expert.

Beriem veľmi zodpovedne, že môžem reprezentovať Slovensko. Atmosféra bola neuveriteľná. Francúzski fanúšikovia sú ľudia s veľkou dušou. Stále nás burcovali k lepším výkonom. Je to tu úžasné. Som veľmi rád za každú skúsenosť.

Na FIS-ových pretekoch tento typ povrchu nie je. Je to viac menej sneh alebo tvrdý sneh. Aj keď trénujeme, zjazdovka nie je takto pripravená.

Robila vám ľadová trať problém?

Nie, mám rád ľadové trate a viac mi to vyhovovalo. Mohol som sa do tvrdého podkladu oprieť. Keď je trať mäkká, tak to nie je najlepšie.

Ako sa vám šlo v obrovskom slalome?

Jazda bola veľmi dobrá až na chyby, ktoré som spravil. Okrem toho to však bolo veľmi dobré. Snažil som sa robiť to, čo v tréningoch a zobrať si niečo z Adamovho reportu.