Rozdiel 254 miest vidieť nebolo. Molčan sa Djokoviča nezľakol

Najlepší týždeň v kariére

Molčan vstupoval do turnaja ako úspešný kvalifikant. Do hlavnej súťaže postúpil pritom len tretíkrát v kariére. Premiérovo sa mu to podarilo v januári 2021 v tureckej Antalyi a marci to zopakoval vo francúzskom Marseille.

Ako zdolaný finalista získal 46.290 eur pred zdanením a 150 bodov do rebríčka.

"Toto bol, samozrejme, najlepší týždeň v mojej kariére. Zvlášť, keď som postúpil z kvalifikácie do svojho prvého finále. Bojoval som a hral dobrý tenis.

Bojoval som aj vo finále, snažil som sa, nehral som zle, ale stál proti mne Djokovič. Dúfam, že sa mi podarí udržať na tejto úrovni," povedal Molčan na tlačovej konferencii po skončení zápasu.