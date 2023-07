Slovan účasť v Európe odmietol. A tak prišla veľká chvíľa mužstva z malého mesta

Vyhrali z nich iba dva: v sezóne 2011/2012 bratislavský Slovan zdolal v play-off Európskej ligy AS Roma 1:0 a napokon po remíze 1:1 v Ríme postúpil do skupinovej fázy.

V poslednom stretnutí sezóny privítali bratislavský Slovan. V prípade víťazstva by ho preskočili v tabuľke, no napokon sa zrodila remíza 2:2, a tak belasí udržali piate miesto v tabuľke.

Počas letných dovoleniek UEFA oznámila Slovenskému futbalovému zväzu, že Slovensku pridelil aj druhú miestenku do letnej pohárovej súťaže Intertoto Cup. Slovan dodatočnú ponuku z dôvodu už vopred dohodnutých dovoleniek odmietol. Miestenka pripadla Rimavskej Sobote.

Súperom Rimavskej Soboty bol v prvom kole severoírsky klub Omagh Town.

Prvý zápas na Gemeri sa konal iba dva dni po návrate hráčov z dovolenky. Domáci zvíťazili 1:0, keď jediný gól stretnutia dal deväť minút pred koncom František Vilím.

„Neboli sme v príprave, zvládli sme to horko-ťažko. U nich sme to ukopali na 2:2. Bolo to náročnejšie, lebo hneď v úvode zápasu kopali domáci penaltu a už bol stav prakticky vyrovnaný. Veľmi sme však chceli postúpiť, lebo sme vedeli, kto nás čaká v ďalšom kole,“ doplnil Lukáč.