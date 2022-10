Dal víťazný gól proti slávnej Sampdorii. Do obľúbeného mesta sa vrátil ako kapitán

Počas svojej kariéry pôsobil Ľubomír Orabinec v Rožňave, v Lokomotíve Košice, v Rimavskej Sobote, v Petržalke, či v Šoproni. Na Gemeri zažil sezónu 1997/98, keď Tauris skončil na šiestom mieste tabuľky a vďaka tomu sa mohol predstaviť v Intertoto Cup.

V prvom kole vyradil severoírsky Omagh Town a v druhom narazil na slávnu Sampdoriu Janov. Zverenci Františka Vaša vonku prehrali 0:2, no doma súpera zvučného mena zdolali 1:0.

48-ročný pravý obranca aj v exhibičnom stretnutí ukázal, že centrovať stále vie. Aj jeho zásluhou napokon Internacionáli vyhrali 7:2. Po stretnutí Ľubomír Orabinec odpovedal aj na niekoľko otázok Sportnetu.

Pred 24 rokmi ste dali gól slávnej Sampdorii Janov, vďaka čomu Rimavská Sobota vyhrala doma 1:0. Na postup to síce po prehre 0:2 v Janove nestačilo, no ten gól vošiel do histórie. Ako naň spomínate?