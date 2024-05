Švédi ustáli americký hlad po výhre. Podržal nás brankár, vraví Hedman

Myslím si, že v tretej tretine bol americký tím trochu hladnejší po víťazstve, ale my sme to ustáli," uviedol pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) švédsky obranca Victor Hedman.

Výborný výkon predviedol brankár Gustavsson, pre ktorého to bol debut za Švédsko a zneškodnil 28 z 30 striel Američanov.

"Vždy je príjemné reprezentovať svoju krajinu. Je to sen a v prvom stretnutí ste vždy nervózny. Nikdy neviete, čo môžete očakávať, ale bola to veľká zábava," povedal brankár Minnesoty Wild, ktorý má v zbierke dokonca zlato so Švédskom z roku 2018, no vtedy bol v pozícii tímovej trojky.