Poliaci statočne vzdorovali, favorit na zlato ich zlomil až v závere

Erik Karlsson, kapitán Švédska, v zápase 2+1: "Keď sa povie Poľsko a hokej, nejde to vždy ruka v ruke, ale majú dobrý hokejový tím. Odohrali dobrý zápas, sťažili nám to a vytvorili si niekoľko dobrých šancí. Bol to zábavný, ale aj kvalitný zápas. Sme spokojní s tým, že sme v ňom zvíťazili a získali body do tabuľky."

Alan Lyszczarczyk, útočník, strelec poľského gólu: "Každý vie, s akým cieľom sme sem prišli. Chceme zostať v tejto kategórii aj na budúci rok. Máme pred sebou ešte niekoľko zápasov, ktoré sú pre nás dôležité, takže sa musíme uistiť, že takto budeme hrať aj naďalej."