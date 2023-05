Švajčiari z nás mali strach, vravel Kahun. Žiadny komplex nie je, oponoval kapitán

„Je neskutočné, hráme ako tím. Jeden chalan maká a drie za druhého. Užívame si to,“ vravel a pokračoval:

„Nechceli sme o tom hovoriť, ale vedeli sme, že z nás majú strach. Hrávam vo Švajčiarsku, dosť to ich médiá rozoberali. Mal som pocit, že znervózneli.

Na posledných turnajoch sme ich zdolali, či už na MS v Rige 2021 alebo na olympiáde v roku 2018. Vedeli sme to my aj oni.“

Hrali aj o postup na ZOH

Kahun bol v tíme aj pri výhre na nájazdy pred dvoma rokmi. Teraz je však víťazstvo nad Švajčiarmi ešte väčšie prekvapenie, keďže súper hral doteraz na turnaji – až na zápas proti Lotyšom - suverénne.

„Niekedy to tak je. Niekto vyhrá skupinu a potom vypadne. Všetok tlak bol na nich, my sme len mohli. Oni stále hovoria o zlate, ale vidíte, my sme chceli asi viac a sme v semifinále.

Rovnako tak sme bojovali aj o priamy postup na OH. Vedeli sme, čo nám môže priniesť táto výhra,“ dodal Kahun.