Nemecko môže uzavrieť skupinu plným bodovým ziskom. Je to krajšie, povedal tréner

Nemci zatiaľ prechádzajú turnajom bez väčších komplikácií. So Škótmi si poradili 5:1 a Maďarov zdolali 2:0.

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemeckí futbalisti majú už postup do osemfinále na domácich ME istý, no stále majú motiváciu bojovať o prvenstvo v A-skupine.

Nemôžu už skončiť horšie ako na druhom mieste, k prvej priečke im stačí remíza. Ponúka sa možnosť, že by v záverečnom zápase v skupine dostali priestor hráči z lavičky, no tréner Julian Nagelsmann diskusiu k tejto téme odmietol.

Hlavným impulzom k zmene zostavy by mohla byť najmä snaha uchrániť hráčov pred stopkou na jeden duel pre dve žlté karty.

"Myslím si, že je dôležité mať na trávniku čo najviac hráčov základnej jedenástky. Potrebujeme sa dostať do rytmu," povedal kouč nemeckého tímu podľa DPA.

V prípade triumfu v "áčku" by Nemci narazili na druhé mužstvo B-skupiny. Ich súperom môže byť ktokoľvek zo štvorice Anglicko, Dánsko, Srbsko, alebo Slovinsko.

"Vždy je krajšie skončiť na prvom mieste. Súpera si tak či tak nevyberieme," naznačil Nagelsmann dôvod, ktorý by mal Nemcov motivovať ísť do záverečného zápasu skupiny naplno.

Švajčiari taktiež nebudú mať dôvod na nervozitu. Postup majú na dosah, čo by nemusela zmeniť ani prehra. O druhú priečku ich môžu obrať jedine Škóti a aj to iba v prípade, ak by si proti Maďarom výrazne vylepšili skóre.

Aktuálne zaostávajú o šesť presných zásahov. Ak by aj Škóti predviedli gólostroj, Švajčiari by aj tak pravdepodobne neminul postup z tretej priečky, na konte majú štyri body po víťazstve nad Maďarskom 3:1 a remíze so Škótskom 2:2.