Nemci vydreli víťazstvo v skupine, rozhodol o tom striedajúci žolík

EURO 2024 - skupina A

FRANKFURT. Futbalisti Nemecka potvrdili vo Frankfurte prvenstvo v A-skupine domácich ME remízou so Švajčiarskom 1:1. Napriek nerozhodnému výsledku si postup do osemfinále vybojovali aj Švajčiari z druhého miesta.

Mužstvo Murata Yakina viedlo od 28. minúty, keď sa presadil Dan Ndoye. Nemci sa dlho nevedeli presadiť cez obranu súpera.

Svoj tlak však vystupňovali a streleckú prevahu (18:3) nakoniec potvrdili v závere. Striedajúci Niclas Füllkrug sa presadili hlavou a zariadil remízu.