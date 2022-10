Na olympiádu myslí aj Barteková. Sústredím sa každý terč, vraví

"Bolo to skvelé, pretože to bolo presne 20 rokov od momentu, ako som získala v Taliansku svoju prvú, ešte iba juniorskú medailu," povedala v tlačovej správe Športového centra polície (ŠCP) o svojom účinkovaní na ME na Cypre.

V disciplíne skeet zabojuje o miestenku na OH 2024 v Paríži. V Larnake získala dve bronzové medaily, no účasť na olympiáde si tam ešte nezaistila.

K zisku olympijskej miestenky jej tam chýbal len jeden trafený terč, v Osijeku jej stačí skončiť v najlepšej štvorke. Chce sa však sústrediť na svoj výkon.

"Viem, že mám na to, aby som vybojovala dobré umiestnenie. No viem aj to, ako musí všetko zapadnúť, aby sa to stalo. Sústredím sa každý jeden terč a počítať sa bude, až keď bude koniec," uviedla bronzová medailistka z OH 2012.

Na MS v Chorvátsku sa predstaví v individuálnej súťaži, v mixe so Štefanom Zemkom a v súťaži družstiev s Monikou Štibravou a Vanesou Hockovou.