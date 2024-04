Ako prvá dostala známku snov. Legendárna gymnastka tvrdí, že mohla byť ešte lepšia

Na otázku, či by aj v súčasnosti dostala za takýto výkon desiatku, odvetila: "Neporovnávam obdobie, pretože to, čo sme robili vtedy, bolo v tej dobe a porovnávať to so súčasnosťou...

Nie, radšej to neporovnávam. Je to história a súčasť športu. Táto generácia, ktorá robí gymnastiku, potrebuje vedieť o všetkých tých malých kamienkoch, ktoré vzišli z každej doby.

Nikdy by nemali zabúdať na históriu a spôsob, akým sa tento šport stal populárnym. Táto generácia to odovzdá ďalšej a tak ďalej.“

Celkovo má Comaneciová vo svojej vitríne úspechov päť zlatých olympijských medailí, dva najcennejšie kovy z majstrovstiev sveta a deväťkrát počúvala rumunskú hymnu na majstrovstvách Európy.