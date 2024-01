Po životnej sezóne získala ďalšie ocenenie. Barteková je druhá najlepšia na svete

Garantom hlasovania bol Cassio Rippel, predseda výboru športovcov ISSF.

"Sme hrdí na to, že môžeme našim najlepším športovcom odovzdať ocenenia a opäť ich dostať do centra pozornosti. Je to pre nich odmena za všetko úsilie, ktoré vynaložili do svojich výkonov," uviedol Rippel na webe ISSF.

Oceňovanie najlepších by sa malo udiať koncom januára na prvom podujatí Svetového pohára ISSF v egyptskej Káhire.