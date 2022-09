Slovensko na MS v stolnom tenise bez Pišteja. Do Číny pôjde chartrovým letom

"Ja som bol jeden z prvých, ktorí sa zasadzovali za to, aby sme urobili všetko pre našu účasť v Číne. Pre prísne podmienky tam takpovediac nikto nechcel ísť, lebo v prípade pozitívneho testu by musel v krajine nejaký čas zotrvať, kým by nemal dva negatívne výsledky a až potom by mu začala plynúť doba, po ktorej by mohol opustiť Čínu," vraví Truksa.

"Mne išlo predovšetkým o športovú stránku, keďže týmto turnajom sa prakticky začína kvalifikácia na olympijské hry. Ak by sme na MS nešli, pripravili by sme sa o šancu na bodový zisk do rebríčka krajín. Pre nás je to dôležité, keďže bojujeme o účasť na Európskych hrách i olympijských hrách v súťaži družstiev. Uvidíme, či budeme úspešní. Na MS sme sa pôvodne nedostali, ideme z pozície náhradníkov, takže môžeme len získať," vysvetlil v tlačovej správe.

Slovenská výprava sa najskôr presunie do Dubaja a odtiaľ bude nasledovať chartrový let do čínskeho dejiska.

"Snažili sme sa to vymyslieť tak, aby to bolo pre náš zväz finančne únosné, keďže náklady narastajú. Aby sme boli schopní našu účasť zaplatiť, tak sme okresali počet ľudí na minimum. Okrem šiestich hráčov pocestujem už len ja ako tréner. Dúfam, že sa nebudú prekrývať zápasy mužov a žien," uviedol Truksa.

Slováci na MS pred štyrmi rokmi obsadili 27. miesto medzi mužmi a 29. v súťaži žien. Súperov v základných skupinách im určí žreb v stredu 28. septembra.