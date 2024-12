Hviezda Haaland? Radšej Slováci, reagujú súperi na žreb kvalifikácie MS 2026

Lepší z tejto konfrontácie sa dostane do A-skupiny a horší do I-skupiny s Nórskom, Izraelom, Estónskom a Moldavskom.

Nekalkulujme. Pokúsime sa postúpiť v Lige národov cez Nemcov, ak sa nám to podarí, určite nás to posilní. Trénera Calzonu dobre poznám, vie, ako vystavať tím. V zápase proti Anglicku na ME ukázal, že vie, čo chce."

"Niet pochýb, že Nemecko či Taliansko bude favorit na priamy postup. Reálne to vyzerá tak, že Severné Írsko bude bojovať o druhé miesto so Slovákmi. Slovensko predstavuje náročnú výzvu, no výlet do Belfastu preň nebude príjemný, napriek tomu, že tu vyhralo pri predchádzajúcej návšteve - vo finále play-off Euro 2020.

Druhé miesto by znamenalo účasť v play off a tam je solídna šanca zabezpečiť si letenky na šampionát, veď hráči ako Conor Bradley, Trai Hume, Shea Charles, Daniel Ballard a Isaac Price sa na medzinárodnej úrovni neustále zlepšujú," napísal Belfast Telegraph.