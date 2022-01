Asi sme všetci hlupáci, hneval sa Sainz. Štart Dakaru bol náročný

BRATISLAVA. V každom športe platí, že skúsenosti sú na nezaplatenie. Je to devíza, ktorá pomáha predísť fiasku a veľký predpoklad na úspech. Táto formulka je pekná, no na Rely Dakar platí tak na polovicu. Je to len predpoklad.

Istoty na slávnej diaľkovej rely nie sú.

Hneď v prvej etape sa o tom presvedčil 14-násobný víťaz Stephane Peterhansel. Polovicu meraného úseku jazdil na čele. Bol len šesť sekúnd za priebežným lídrom.

Lenže prišiel tvrdý náraz a jeho Audi ostalo zrazu len na troch kolesách. Náraz poškodil celé zavesenie ľavého zadného kolesa. Peterhansel stratil viac ako šesť hodín. Poškodený záves mu pomohli opraviť mechanici z podporného kamióna.