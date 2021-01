Šesták v Poprade skončil. Robil zadarmo, do klubu dával vlastné peniaze

V lete 2019 sa zo Šestáka stal viceprezident klubu. To už ale s Popradčanmi išlo dole kopcom. Hoci so situáciou bojoval, napokon sa rozhodol rezignovať.

Hráči sa pripravujú, ale stále sa rieši nový tréner, čo je dosť výrazný problém. Chlapci niečo vyplatené majú, niečo im mešká. Problém je aj s bývalými hráčmi, ktorí takisto nemajú povyplácané peniaze. Nie je to o tom, že by im niekto nechcel zaplatiť, alebo že by ich klamal. Momentálne jednoducho nie je z čoho tieto záväzky uhradiť.

O tri týždne by mala odštartovať jarná časť súťaže. Kým súperi sa svedomito pripravujú, o Poprade je ticho. Ako to momentálne v klube vyzerá?

Odišlo nám asi pätnásť hráčov. Na jeseň sme hrali s dorastencami a niekoľkými skúsenejšími hráčmi, ktorí zostali. Tých ale bolo veľmi málo. Čerešničkou na torte bolo, keď nám za nezaplatenú faktúru stiahli šesť bodov. Každý deň som musel riešiť telefonáty kedy, čo a ako bude zaplatené. Pracoval som tam rok a pol zadarmo, chcel som pomôcť a dal som do toho aj vlastné peniaze. Až prišiel zlom a už som na to nemal dostatok síl.

Mal som víziu, že sa niečo naučím a som rád za túto šancu. Robota ma veľmi bavila. Avšak už pred koronakrízou i počas nej sa nám nastavený rozpočet, bohužiaľ, vôbec nedarilo napĺňať. Klub sa dostal do ťažkostí. Už to nebolo o nápadoch a kreatívnej práci, ale o tom, aby sme prežili a dokázali zaplatiť hráčov, trénerov, ubytovanie i cestovné. Valilo sa to na nás.

Existuje vôbec z tejto situácie východisko? Ponuky záujemcov, ktorí by klub prebrali, vraj na stole boli.

Majiteľ spomínal niečo o štátnej pomoci, tak možno potom sa to zlepší. Uvidíme, ako sa tento rok k tomu postaví mesto. Je to veľmi zložitá situácia. V tejto chvíli je Poprad vypadávajúcim tímom, šanca na záchranu je už len teoretická. Dúfam, že klub sezónu dohrá, nastaví sa do režimu, ktorý dokáže zvládnuť a bude férový. Tak, ako to do určitej doby bolo.

Koľko peňazí klub aktuálne hráčom dlhuje?

Mám pocit, že posledná výplata, ktorú dostali, je za október. Chýba im novembrová a za december by mala odísť koncom januára. Neviem, či je to tak u všetkých. Náklady na súčasné mladé mužstvo vysoké neboli, ale nejaké podlžnosti tam stále sú. Chlapci to dali aj do novín, nie je to žiadne tajomstvo. Keby peniaze boli, majiteľ ich vyplatí.

Práve vy ste boli tou osobou, ktorá komunikovala s nespokojnými hráčmi. Aké to bolo? Oznamovať im, že peniaze, na ktoré majú nárok, načas nedostanú.

Nie je to, samozrejme, príjemné. Počas uplynulého roka a pol som zažil naozaj bizarné situácie. Keď sa spätne obzriem, každému s kým som prišiel do kontaktu, sa môžem pozrieť do očí. Pre klub som urobil maximum a nič som neoklamal. Riešil som všetko, pomohol som hráčom, ktorí potrebovali zaplatiť nájom, faktúru za opravu auta alebo STK. Tieto veci som vôbec nemal mať na starosti, ale chcel som pomôcť. Chlapcom aj klubu. Pomohol som, ale vyzerá, že len na určité obdobie.