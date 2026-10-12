Nitra hrá so švédskym Rögle i Atlético proti United. Športový program na dnes (13. október)

Športový program na utorok, 13. októbra
Futbal
- 15:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom – MFK Zemplín Michalovce, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 15:30 tlačová konferencia ŠK Slovan Bratislava (press centrum, štadión Tehelné pole), mediálny plán pred zápasom LM ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
- 18:00 tlačová konferencia VfB Stuttgart (press centrum, štadión Tehelné pole), mediálny plán pred zápasom LM ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
- 18:45 oficiálny tréning ŠK Slovan Bratislava (x-Bionic v Šamoríne, otvorený na úvodných 15 minút), mediálny plán pred zápasom LM ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
- 17:00 Ukrajina - Slovensko, ženy - baráž MS 2027, odveta /prvý zápas: 3:1/
- 18:45 RC Lens - Sporting Lisabon, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Sabah Baku - Slavia Praha, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Arsenal Londýn - Lille OSC, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Atlético Madrid - Manchester United, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Inter Miláno - Club Bruggy, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Galatasaray Istanbul - FC Barcelona, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 RB Lipsko - PSV Eindhoven, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Viking Stavanger - Bayern Mníchov, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Villarreal CF - SSC Neapol, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 New Jersey Devils - Ottawa Senators, NHL
- 2:00 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights NHL
- 17:30 KooKoo Kouvola - Adler Mannheim, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 18:00 HK Nitra - Rögle BK, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 18:00 HC Dynamo Pardubice - Växjö Lakers, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 18:00 GKS Tychy - Tappara Tampere, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 19:00 Frölunda HC - Bordeaux Boxers, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 19:00 Skellefteå AIK - EC Red Bull Salzburg, záverečné 6. kolo základnej časti LM
Tenis
- Turnaj WTA Wu-chan
- Turnaj ATP Šanghaj
Basketbal
- 19:00 BC Prievidza - LANDAU Lions, Európsky pohár FIBA - G-skupina
Stolný tenis
- 8:30 Predkolá, ME v stolnom tenise
Kolieskové športy
- 0:00 1000 m šprint – finále, World Skate Games
- 13:00 Švajčiarsko – Slovensko, inline hokej muži, World Skate Games
- 18:00 tímový slalom – 1. jazda, inline alpin – tímové súťaže, World Skate Games
- 18:30 tímový slalom – 2. jazda, inline alpin – tímové súťaže, World Skate Games
- 20:15 tímový obrovský slalom – 1. jazda, inline alpin – tímové súťaže, World Skate Games
- 20:45 tímový obrovský slalom – 2. jazda , inline alpin – tímové súťaže, World Skate Games
Strelectvo
- 12:00 malokalibrovka 3x20 na 50 m ženy - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
Hádzaná
- 11:00 ženy - žreb 3. kola Európskeho pohára EHF /účasť SR/
- 17:30 Handball Zlatná na Ostrove – HC Tatran Stupava, ženy - štvrťfinále SP /hrá sa na jeden zápas/
- 18:30 HáO TJ Slovan Modra - MŠK Považská Bystrica, 7. kolo Handball Extraligy
- 20:45 Tatran Prešov – IK Sävehof, D-skupina - 3. kolo, Európska liga EHF
- 20:45 MRK Sesvete Triglav – Bergischer HC, D-skupina - 3. kolo, Európska liga EHF
Cestná cyklistika
- 4:30 1. etapa: Čchung-cuo - Čchung-cuo (149,4 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
- 18:00 prológ: Haag – Haag (3,1 km), Eneco Tour /L. Kubiš/
TV program: utorok, 13. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.