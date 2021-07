Lekár si myslel, že ho vyhodili z vlaku. Strelec sa vrátil v starej forme

Stalo sa to na Silvestra v roku 2016, keď bol trojnásobný olympijský účastník na sústredení v Taliansku.

TOKIO. Pred odchodom na olympijské hry do Tokia nechcel dávať rozhovory. Médiá odmietol slušne s tým, že sa chce sústrediť na preteky.

„Vždy som sa čudoval, keď som počul správy o tom, ako vážne sa zranil nejaký starý človek po páde na zľadovatelom chodníku. Nechápal som, ako je to možné. No a ja nie som ani starý, a predsa som si privodil zranenie,“ poznamenal neskôr.

Od lekárov si najprv vypočul pesimistickú prognózu: koniec športovej kariéry. Musel vynechať celú sezónu, no po dlhej rehabilitácii na strelnicu vrátil.

Kvalifikáciu tvorí päť položiek po 25 výstrelov. Prvý deň sú na programe tri, o deň neskôr ďalšie dve položky. Do finále postúpi šesť najlepších pretekárov z celkového poradia.

V disciplíne trap sa strieľa brokovnicou na tzv. holuby. Sú to farebné terče s priemerom 108 milimetrov a hrúbkou 12 milimetrov, ktoré vymršťuje vrhacie zariadenie rýchlosťou 30 m/s do vzdialenosti 15 a viac metrov od strelca. Holuby letia naľavo, napravo i priamo. Zásah je platný, keď z terča odletí viditeľný úlomok.

Bol jedným z prvých slovenských športovcov, ktorí si vybojovali miestenku do Tokia. Získal ju už na majstrovstvách sveta 2018 v kórejskom Čangvone, kde obsadil v súťaži jednotlivcov druhé miesto.

Pod piatimi kruhmi však zatiaľ nikdy nepostúpil do finále.

Varga má aj dva individuálne tituly z majstrovstiev sveta: vyhral v roku 2014 a 2015. Do svetovej špičky patrí už takmer tridsať rokov, v roku 1994 zvíťazil na juniorskom svetovom šampionáte.

Ďalšie kvóty pre Slovensko si zabezpečili aj v mixe so Zuzanou Rehák Štefečekovou, keď sa stali majstrami sveta.

V Londýne bol ešte bližšie k najlepšej šestke. Diváci na strelnici vypukli v ováciách po svetovom rekorde Austrálčana Michaela Diamonda a Varga svoj posledný výstrel pokazil. Ak by mieril presne, čakalo by ho finále. Takto obsadil 12. miesto.

Na svojich prvých hrách v Pekingu skončil deviaty. Po prvom dni kvalifikácie bol na piatom mieste, ale na ďalší deň sa zmenili podmienky. Obloha sa zatiahla, začalo pršať. V pekinskom smogu sa zhoršila viditeľnosť a doplatil na to aj strelec zo Sládkovičova.

Do Ria cestoval ako obhajca svetového titulu, ale darilo sa mu ešte menej. Už po prvom dni kvalifikácie, ktorý poznamenal silný vietor, bolo viac-menej jasné, že do finále by Vargu posunul iba zázrak. Ten sa nekonal. Slovenský reprezentant sa vrátil z Ria s 21. miestom.

Streľbu má v génoch

Na svoj obľúbený šport však nezanevrel. „Ak by som to nerobil zo srdca, už by som tu nebol,“ vyhlásil viackrát.

Má 45 rokov, ale vek v streľbe nie je rozhodujúci. Naopak, skúsenosti môžu pretekárovi len pomôcť.