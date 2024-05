Slovenskí hokejisti postúpili do štvrťfinále. Čacho: Cítil som tú pauzu (Sportnet podcast)

Slovenská hokejová reprezentácia uzavrela účinkovanie v základnej B-skupine MS vysokou prehrou so Švédskom 1:6. Slováci nastúpili do zápasu bez Hlavaja, Hrivíka a Kudrnu, ktorých nahradili Škorvánek, Čacho a Faško-Rudáš s tým, že na centra prvého útoku sa posunul Pospíšil. Pre Viliama Čacha to bol prvý zápas na MS, ktorý nesledoval len z tribúny.

Mladíci vstúpili na ME remízou

Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov vstúpila do zápolení v C-skupine na ME remízou 0:0 so švédskymi rovesníkmi. V utorkovom dueli v cyperskom Paralimni mali Švédi územnú prevahu, ale podobne ako ich súper si vytvorili iba minimum streleckých príležitostí. V D-skupine mladí Portugalci zdolali Španielsko 2:1.

