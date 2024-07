Zápasy proti AS Rím a Aston Ville môžu znamenať oveľa viac, než si myslíme (Podcast Spoza piva)

Zatiaľ čo Timo sa vybral do Trnavy na zápas proti Aston Ville, Samo pozoroval v pondelok domáce Košice proti AS Rím.

Aj do krásnej Košickej futbalovej arény zavítala početná kulisa divákov, no atmosféra sa podľa Sama nedala porovnať. Tak či onak, slávny celok z Ríma priniesol do Košíc aj veľkú kvalitu, ktorú ocenili aj diváci. Košičanom sa podarilo uhrať remízu 1:1.

V závere epizódy sa chalani venovali aj nasledujúcim akciám, ktoré ich spoločne čakajú, pričom najskôr je na programe predkolo Európskej ligy v Ružomberku, kam príde slávny Trabzonspor.