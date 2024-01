Tréner Slovana si pochvaľuje zápasy v Katare. Hrali sme s dobrým súperom, vraví (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

V oboch tohtovíkendových kolách dokázali dvakrát triumfovať aj tretie Košice a siedmy Zvolen.

Bratislavský Slovan v piatok vyhral nad Liptákmi 3:1, no v nedeľu podal pravdepodobne najlepší výkon počas prvých dvoch tretín v sezóne, no to však na Michalovce s vynikajúcim Stanislavom Škorvánkom v bráne nestačilo.

Slová trénerov Petra Kúdelku a Petra Oremusa nájdete v podcaste.

Viac k téme

Jamrichovej úspech

Mladá slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa stala víťazkou juniorskej dvojhry na Australian Open.

Na turnaji stratila iba jeden set a vo finále si poradila s Emerson Jonesovou 6:4, 6:1 na sety. V Melbourne získala už svoj druhý titul.