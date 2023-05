Šéfka združenia škôl: Tri hodiny telesnej výchovy sú nesystémové riešenie

Považujem to za nesystémové riešenie. Viaceré základné školy na to nemajú podmienky, neraz cvičia na chodbách, lebo nemajú telocvičňu. O dôvodoch, prečo sme proti plošnému zavedeniu, sme listom informovali pána ministra školstva i poslancov zákonodarného zboru. Zjednodušene: povinná tretia hodina je vážnym zásahom do rámcových učebných plánov.

Sú však základné školy, ktoré majú tri hodiny telesnej a športovej výchovy už dlhšie, tretiu pridali z disponibilných hodín. Toto nemôže byť cesta?

Je na vedení každej školy, čo považuje za svoju prioritu, aké hodiny z disponibilých uprednostní. Keď niekde pridám, z niečoho musím ubrať.

V našej škole uprednostňujeme cudzie jazyky - posilňujeme angličtinu a od 6. ročníka druhý cudzí jazyk, a to nemčinu a španielčinu - a vo vyšších ročníkoch informatiku. Ide nám o to, aby si naši žiaci upevnili jazykové schopnosti i informačno-komunikačnú výbavu.

Máme šesťsto žiakov v 23 triedach - a jednu telocvičňu. Neviem si predstaviť, ako by som do rozvrhu vtesnala tretiu hodinu telesnej a športovej výchovy, to je 69 hodín týždenne. Nie som však apriórne proti tretej hodine, keď má škola na to podmienky, prosím, nech ju má.

Ďalšou z možností je na prvom stupni pridať do rozvrhu jednu hodinu navyše. Kompetentní z ministerstva tvrdia, že na to finančné prostriedky nájdu.

To je zatiaľ len úvaha, neoverená v praxi. Na ilustráciu: ak na prvom stupni pridám hodinu navyše, znamená to, že pani vychovávateľka príde do školy o hodinu neskôr, čo znamená, že jej skrátim úväzok o hodinu.

Na webovej stránke vašej školy svieti šesť dôvodov, prečo si ju zvoliť. Druhým je Zameranie na športy - učiť sa je jednoduchšie vo fit a zdravom tele. Ako tomu rozumieť?

Aj tak, že naši žiaci majú pohybu dosť v priebehu každého školského dňa. Máme folklórny súbor, viaceré športové krúžky, organizujeme u nás basketbal, futbal i florbal.

Cez prestávky chodia žiaci von z tried, za niekoľko tisíc eur sme pripravili oddychové zóny, máme interaktívne podlahy, rolovací futbal.

K modernému vyučovaniu patrí, že žiaci nesedia na matematike či biológii celú hodinu, pracujú v skupinách. V školskom klube sú v rámci denného režimu jednu hodinu vonku. Aj my chceme, aby sa žiaci čo najviac hýbali.