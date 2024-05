Wang nezískal miestenku na OH v Paríži, nedarilo sa ani Balážovej

SARAJEVO. Slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová nezvládla v sobotu rozhodujúci súboj o zisk miestenky na OH 2024 v Paríži.

Vo štvrťfinále prehrávala s portugalskou reprezentantkou Jieni Shaovou 0:3, no sériou štyroch víťazných setov duel otočila a zaistila si postup do semifinále. V sobotu vyhrávala 1:0 i 2:1.

Barbora Balážová počas ME 2023. (Autor: Facebook Slovenský stolnotenisový zväz)

Postup do Paríža si mohol zaistiť v sobotu aj ďalší Slovák Wang Jang. V semifinále prehral s Grékom Panagiotisom Gionisom 0:4 na sety. Šancu na zaistenie tretej olympijskej účasti za sebou bude mať taktiež cez víkend na druhom turnaji v bosnianskej metropole.

Do semifinále turnaja sa dostal po suverénnych výkonoch vo štvrtok a v piatok - na prvenstvo v základnej skupine nadviazal vo vyraďovačke, kde mal v 1. kole voľno a nastúpil až v osemfinále.

V ňom zdolal Vladislava Ursua z Moldavska 4:1 na sety, následne nedal vo štvrťfinále šancu Fínovi Benedekovi Olahovi (4:0). V semifinálovom priamom súboji o miestenku na OH 2024 s Gionisom nevyužil v prvom sete setbal a prehral ho 10:12, ďalšie dva 5:11 a 8:11.

Vo štvrtom sete opäť nezvládol koncovku, prehral ho 12:14 a celkovo 0:4 na sety. Postup na OH si tak vybojoval Gionis. Wang Jang sa predtým predstavil na OH 2016 v Riu de Janeiro (2. kolo) i na OH 2020 v Tokiu (3. kolo).

V Sarajeve účinkujú aj ďalší dvaja slovenskí zástupcovia - na prvom turnaji vypadla vo štvrťfinále Tatiana Kukuľková a v osemfinále Ľubomír Pištej. Aj oni ešte budú mať šancu bojovať o olympiádu vo víkendovej záverečnom fáze turnaja.

Pre Európu je určených šesť kontinentálnych miesteniek na OH v Paríži. Po päť z nich v oboch kategóriách rozdajú teraz na kvalifikačnom turnaji v Sarajeve a zvyšné šieste podľa rebríčka k 11. júnu 2024, keď sa skončí proces kvalifikácie na olympiádu.