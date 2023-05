Handzuš: Učiteľ telocviku nás dusil gymnastikou, ale mne tým pomohol (anketa)

Zuzana Rehák-Štefečeková (olympijská víťazka v streľbe, disciplína trap)

Telocvik bol mojím najobľúbenejším predmetom, lebo sme sa naň nemuseli učiť. Nie že by som nejako excelovala, no vedela som sa šplhať aj na lane. Najčastejšie sme hrávali volejbal.

Dnešné deti sa v porovnaní s nami, keď sme boli v ich veku, menej hýbu, tri hodiny telocviku na základnej škole považujem sa nutnosť. Zároveň je dobré, keď rodičia idú príkladom.

Moji ma priviedli k streľbe, keď som mala dvanásť, snažíme sa o to aj my. Syn je predškolák, raz do týždňa navštevuje krúžok pohybovej prípravy, neraz je so mnou na strelnici. Záleží nám na tom, aby obe naše deti športovali. Je na nich, čo si vyberú.

Jozef Lohyňa (majster sveta v zápasení voľným štýlom)

Do štvrtej triedy na základnej škole bol telocvik mojím obľúbeným predmetom. Na dvore sme hrávali všetko možné, tam sme získavali všestrannosť. Reprezentoval som školu v rôznych súťažiach i kolektívnych športoch.