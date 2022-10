Slovenskému športu hrozí kolaps. Siekel poslal list premiérovi

Šport sa pre vysoké ceny energií dostáva do kritickej situácie, niektoré objekty športovej infraštruktúry sú už zatvorené, iným hrozí podobný scenár.

Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel sa preto obrátil listom na predsedu vlády Eduarda Hegera so žiadosťou o pomoc prevádzkovateľom športovej infraštruktúry pri riešení problémov vysokých cien energií.

V liste predsedovi vlády prezident SOŠV apeluje, aby sa pri plánovaní opatrení na zamedzenie energetickej krízy nezabúdalo na šport a aby štátna správa zahrnula prevádzkovateľov športovej infraštruktúry do pripravovaného systému podpory.

„Premietnutie zvýšených cien energií v plnej miere do ceny nájmov a vstupov pre športové subjekty, občanov i rodiny s deťmi nie je v našich ekonomických podmienkach reálne.

Športoviská neslúžia len profesionálnemu športu, ale predovšetkým na pohybové aktivity detí, mládeže, dospelých i seniorov. Obyvateľstvo v nich aktívne a zdravo využíva voľný čas, udržiava sa v psychickej pohode i fyzickej zdatnosti.

Suma, ktorú štát vynaloží na pomoc športovej infraštruktúre v čase rastúcich cien energií, bude dobre investovaná. Predstavovala by len zlomok nepriamo vzniknutých nákladov v prípade, že sa občania prestanú hýbať.

Dôsledky tejto situácie na zdravotný stav populácie by výrazne zaťažili štátny rozpočet. Štát by preto nemal podceniť hroziacu situáciu a mal by začať konať.