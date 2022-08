Fanúšikovia Trnavy nadávajú na ceny lístkov. Boleráz hovorí o zvýšených nákladoch

„V iných kluboch platia aj ženy s deťmi, ale u nás majú vstup zadarmo. Mohli sme dať dospelým vstup za päť eur, ale potom by nemohli mať ženy a deti vstup zadarmo,“ vysvetlil podpredseda TJ Slavoj Boleráz Pavol Kitta.

„Zabezpečiť sme musel profesionálnu SBS službu, hasičov, sanitku, prenosné toalety, plošinu pre médiá, káble a množstvo ďalších vecí.

Nezdvíhame ceny stále, robíme to raz za život. Veríme, že to ľudia pochopia a prídu nás podporiť,“ dodal s tým, že si priplatia hlavne ľudia, ktorí prídu na futbal do Bolerázu raz za život.

Ultras Spartak Trnava na sociálnej sieti odsúdilo cenovú politiku klubu a rozhodli sa zápas bojkotovať. Klub najbližšie podporia až v ligovom zápase so Skalicou, ktorý stojí päť eur.

„Rozhodli sme sa - a týmto vyzývame aj ostatných - že od nás neuvidia ani euro. Ak chce zo seba niekto robiť ovcu, tak nech sa páči. Ale my im na takéto zdieranie nepristúpime. Veríme, že sa k nám pridá maximum fanúšikov,“ píšu na sociálnej sieti.

Do pohára sa prihlásilo 26 klubov z Bratislavského futbalového zväzu, 58 zo Západoslovenského futbalového zväzu, 73 zo Stredoslovenského futbalového zväzu, 40 z Východoslovenského futbalového zväzu, 12 fortunaligistov, 14 druholigistov a 32 treťoligistov.

/Pavúk súťaže nájdete na tomto odkaze >>>/