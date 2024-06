Úspešný krok v boji proti dopingu. SADA masívne rozšírila web zakazanelatky.sk

"Rozšírenie databázy považujem za veľký úspech. Rovnako aj to, že ju overovali farmaceuti z hľadiska jej odborného pokrytia. Chceli sme upriamiť pozornosť na základnú databázu, ktorá je veľmi dôležitá pre športovcov, aby si vedeli overiť, či daný liek obsahuje zakázanú látku," uviedla Žaneta Csáderová, riaditeľka Antidopingovej agentúry SR.

SADA pre najpresnejšiu databázu spojila zoznam liekov registrovaných v SR prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) so Zoznamom zakázaných látok a metód od Svetovej antidopingovej agentúry (WADA).

Podľa nej bolo prioritou, aby boli informácie na webe zrozumiteľné: "Športovcom to ma pomáhať k predchádzaniu neúmyselného porušovania antidopingových pravidiel. Musia si uvedomiť, že ak aj potrebujú užiť liek, mali by si overiť, či dané liečivo nie je na zozname zakázaných látok. Práve na tejto stránke si to vedia zistiť. V prípade otázok, nás môžu športovci osloviť cez kontaktný formulár."

Podľa Csáderovej to je určite dobrá a praktická pomôcka: "Máme aj štatistiky systému a je tam okolo 30.000 vyhľadávaní, čo je celkom slušné. Ukazuje nám to, že zjednodušovania a digitalizácia sú veľmi dôležité pre športovcov."