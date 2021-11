Nepomohol ani Škrtel. Ružomberok zdolal Trnavu nečakane vysoko

/zdroj: TV Dajto/

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Každý séria sa raz skončí. Kľúčový momentom bola jedenástka, mali sme predtým dve šance, nedali sme, súper mal jednu a potom prišla penalta. V druhom polčase to chalani strašne chceli zlomiť, otočiť výsledok na svoju stranu, no boli sme absolútne netaktickí. Päť minút rozhodlo. Pri druhom góle sme zle stáli, na tretí sme im prihrali my. Tým pádom už bolo rozhodnuté a len sa dohrávalo. Jones spravil penaltu a dostal červenú kartu. Na druhej strane, nehral zle, bohužiaľ, spravil kľúčové momenty zápasu v náš neprospech. Potrebujeme, aby sa nám uzdravili hráči, u nás je to otom, že nemáme dôležitých hráčov v obrane, nemali sme dnes ani útok, alternovali sme s hráčmi, ktorým to nesedí. Trochu musíme meniť systém a to už nie sme my.“

Peter Struhár, tréner Ružomberka: „Sme šťastní, išli sme do Trnavy vyhrať. Forma u nás graduje a som veľmi rád, že sme sa prezentovali výkonom, keď sme silnú Trnavu držali od našej bránky. Okrem jednej šance nemali inú. A okrem toho, góly sme dali presne po tých akciách, po akých sme ich dali. Vystríham chlapcov, aby mali sme mali my lepší vstup do druhých polčasov, som rád, že si to zobrali k srdcu a predviedli výkon, aký sa musel páčiť. Atmosféra v šatni je fantastická, pripravujeme chalanov v týždni trochu inak ako predtým, dávame im viac voľna. Ocenia to a potom sa rozdajú na ihrisku.“