Vyhrali titul, idú do Ligy majstrov. Za futbal však nedostanú ani cent

MYJAVA. Za sebou nechali známe značky ako Slovan, Žilina či Ružomberok. Futbalistky z 11-tisícového mesta na Kopaniciach sú majsterkami Slovenska.

Myjavčankám sa to podarilo po prvýkrát v histórii. „Je to skvelý pocit. Bol to náš cieľ a sme radi, že sa nám to podarilo,“ teší sa hrajúca trénerka a kapitánka Iveta Neveďalová.

Boli maximálne koncentrované

Triumf spečatili Myjavčanky výhrou 3:0 na pôde Žiliny. Pred druhým Slovanom majú kolo pred koncom trojbodový náskok a lepšie vzájomné zápasy.