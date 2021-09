Ihrisko pripravovali do tretej v noci. Vďační ligisti im pri odchode trúbili

„Presne pre toto sa prihlasujeme do pohára. Aby sme dostali atraktívneho súpera, pre klub, hráčov i divákov. Ihrisko sme pripravovali do tretej ráno, polievalo sa i valcovalo. Šatňa Michaloviec bola tip-top prichystaná,“ vravel prezident MFK Slovan Sabinov Šimon Vaňo.

Deväťdesiatimi minútami na trávniku to zďaleka neskončilo. Po zápase sa z reštaurácie pri štadióne ozývala hlasná hudba a pre hráčov bola prichystaná večera. Nielen domácich, ale aj hosťujúcich.

Kým v lige to Zemplínčanom proti Slovanu nejde, v pohári túto úlohu zvládli bez problémov. Proti ním však nestal súper z Bratislavy, ale zo Sabinova.

„Všetka úcta a rešpekt Sabinovčanom za to, ako nám to pripravili. Ďakujeme im,“ vravel po zápase líder michalovskej ofenzívy Matej Trusa, ktorý nastúpil s kapitánskou páskou.

Usmievavé tváre Michalovčanov pri odchode prezrádzali, že s pohostinnosťou domácich sú maximálne spokojní. Potvrdzoval to aj trúbiaci klaksón autobusu pri výjazde z areálu.

Dianie na trávniku mal favorit absolútne pod kontrolou. Po štvrťhodine hry poslal Trusa, aj s prispením domáceho obrancu a žrde, Michalovce do vedenia. V 29. minúte sa rovnaký hráč presadil dorážkou zblízka.

„Robili sme, čo sme mohli. Dostali sme štyri góly, ale myslím si, že hanbu sme si nespravili a zápas sa divákom páčil,“ hodnotil Lipčák, bývalý brankár Košíc, Trenčína, Petržalky i Trnavy, ktorý Slovensko reprezentoval na OH 2000 v Sydney.

V tom čase ešte Matej Trusa nebol na svete, chýbalo mu k tomu pár týždňov. Pohárový súboj priniesol medzi nimi kontroverziu, nad ktorou sa po zápase už len usmievali.

Všetko ich bolí, ale stálo to za to

„Po tom, čo vytlačil strelu Alejandra Mendeza smerujúcu do šibenice, kričal prečo sme loptu nezakopli do autu. Zo srandy som mu povedal, že aspoň má super zákrok. On na mňa vybehol, že také zákroky mal už vtedy, keď som bol ešte malý,“ priblížil Trusa.

Pozápasová ďakovačka hráčov Sabinova s divákmi