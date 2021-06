Slovensko si na majstrovstvách sveta o medaily nezahrá, vo štvrťfinále podľahlo USA

RIGA. Slovensko sa neprebojovalo do semifinále na MS v hokeji 2021 v lotyšskej Rige. Vo štvrtkovom štvrťfinále podľahlo výberu USA vysoko 1:6.

Americký kapitán sa vyhol trestu 5+DKZ. Američania hrali približne od 13. minúty bez Roya a Beniersa, ktorí zamierili do šatne.

V 18. minúte mohol znížiť Kelemen, ale nevyšla mu kľučka. Američania vyhrali prvú tretinu 3:0, keď sa po chybe Nemca dostali v 19. minúte do prečíslenia 2 na 1, Garland to zobral na seba, obišiel ležiaceho Ďalogu a zblízka prekonal Húsku.

Až po tom si pripísal prvý zákrok v stretnutí brankár USA Petersen, no Rosandičov pokus mu nerobil problémy. Američania dominovali aj v ďalšom priebehu a v 14. minúte sa ujali vedenia z brejku.

II. tretina

Ďalší faul si už rozhodcovia všimli a tak si hráči Slovenska zahrali v úvode druhého dejstva prvú presilovku. Nezvládli ju však najlepšie a vytvorili si počas nej len jednu šancu Cehlárika, ktorá sa však neujala.

V 26. minúte sa natlačil do zakončenia Roman a v 28. tečoval puk pred bránkou Gernát, no v oboch prípadoch uspel Petersen. Americký brankár uspel aj proti strele Ďalogu, ktorý sa prehnal do útočného pásma popri pravom mantineli.