Tarkovičov univerzál? Hrá na gitare a jeho rodičia šéfujú školákom

„Po zápase s Poľskom som ju vytiahol, ale po prehre so Švédskom nie,“ priznal.

A tiež má funkciu dídžeja, ktorý pred zápasom púšťa motivačnú hudbu. Na majstrovstvá Európy si do Petrohradu pribalil gitaru, spoluhráčom zlepšuje náladu. Spieva.

„Mama i otec sú riaditelia škôl v Humennom. Babka je bývalá učiteľka, jedna teta je riaditeľka, druhá učiteľka,“ vyratúval Koscelník pre Sportnet ešte v septembri minulého roka.

Je to typ, ktorý sa často smeje a žartuje. Po prehre so Švédskom na majstrovstvách Európy 1:0 mal však aj on zmiešané pocity.