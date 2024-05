Slovensko je na MS v kompletnom zložení, pricestovala aj posledná zámorská posila

Útočník so skúsenosťami zo zámorskej NHL pricestoval do Európy len vo štvrtok ráno. Stihol si zatrénovať v Bratislave a následne nabral smer Ostrava.

Až po ňom sa presunul do Ostravy a so spoluhráčmi z reprezentácie by mal absolvovať piatkové predzápasové rozkorčuľovanie. Na prvý duel MS 2024 proti Nemcom by mali Slováci vykorčuľovať o 16.20 h zrejme aj s Kelemenom v zostave. Taký je aspoň plán.



"Verím, že to bude tiež dobré po rozkorčuľovaní. Je to najmä o hlave. Trénoval som celý rok, za pár dní z toho človek nevypadne, budem pripravený," sľúbil Kelemen.

Na otázku, prečo napokon zmenil rozhodnutie a po narodení syna sa napokon pridá k národnému tímu na majstrovstvách sveta, odpovedal: "Všetko dopadlo dobre, máme zdravého syna. Manželka to famózne zvláda, po vybavení všetkých formalít sme sa presunuli na Slovensko a ja môžem ísť za spoluhráčmi do reprezentácie."