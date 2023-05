Švajčiari hrajú opäť aj za Slovákov. Štvrťfinále môže rozhodnúť, či postúpime na olympiádu

Po vynikajúcom výsledku v skupine sa však posunie vyššie Švajčiarsko, ktoré vytlačí Slovensko na ôsme miesto.

Šancu dostať sa pred Slovákov majú aj Nemci. Postup do play-off pre nich ešte miestenku na olympiáde neznamená, avšak ak by zdolali Švajčiarov, posunuli by sa v rebríčku vyššie a Slovensku by zostala deviata pozícia.

Veľmi teoretickú nádej na istú miestenku majú aj domáci Lotyši, ktorí by však museli vyhrať titul majstra sveta.