Slafkovský, Lopušanová, kto zažiari v roku 2024? Nemci môžu radiť Caroline, píše IIHF

Zdá sa, že na Slovensku sa objavujú mladé talenty, možno sa to zopakuje aj nabudúci rok.

Zdolali aj Česko so Švajčiarskom. Vo štvrťfinále sa stretnú so Švédskom.

V Power Rankingu sú tieto dva národy na štvrtom, respektíve piatom mieste. Aj popis Fínska naráža na to, že hokejové veľmoci sa stretnú už v takejto skorej fáze: "Kanada? To už je finále?"

Na siedmom mieste rebríčka sú Nemci. Tí prehrali prvé tri zápasy v skupine, ale ďalšie štyri zvládli a tak im postup neušiel.

IIHF vtipne poznamenala, že Nemecko môže dať rady Caroline. Tím Hurricanes totiž v play-off NHL momentálne prehráva proti Floride 0:3 na zápasy. Len séria štyroch víťazstiev, ako to predviedli Nemci, by ich posunula do finále Stanley Cupu.

Ôsme miesto v rebríčku obsadili Česi. "Náš plán je nenechať sa prestrieľať 19-4 v prvej tretine," poznamenala IIHF.

Presne to sa totiž stalo v zápase proti Kanade. Aj keď slovenskí susedia v prvej hernej časti tohto zápasu inkasovali len raz, ich zámorskí súperi boli herne lepší. Celkovo vyhrala Kanada zápas 3:1, na strely na bránu to skončilo 44:17.