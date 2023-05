Slováci odleteli do Rigy. Tréneri sledujú aj situáciu v New Jersey

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti odleteli v stredu o 10.00 h z letiska M. R. Štefánika do Rigy, ktorá bude od piatku dejiskom ich základnej skupiny.

Pre Jánošíka pôjde o návrat na ľad po desiatich dňoch.

"Ten výpadok mi neprekáža, no nie je to ani úplne jednoduché. Myslím si však, že sa do toho rýchlo dostanem," poznamenal obranca, pre ktorého bude nadchádzajúci šampionát šiesty v kariére.

Z reprezentačného tímu pôvodne vypadol začiatkom mája, napokon bol rád, že dostal opätovnú pozvánku. "Vyzeralo to, že do Rigy nepôjdem, no teraz som tu a som rád, že môžem pomôcť chlapcom," uviedol.

VIDEO: Obranca Adam Jánošík pred odchodom na MS v hokeji 2023