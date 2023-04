Dvorský spasil Slovensko. Klobúk dole, sklonil sa pred hrdinom tréner

Proti Nemecku ale Slovensko spasil. Nebyť jeho, po dnešnom výkone by sa slovenská reprezentácia zrejme chystala na boj o záchranu.

Veľká časť hokejových fanúšikov degradovala Dalibora Dvorského za výkony na začiatku MS v hokeji do 18 rokov 2023 .

PORRENTRUY. Posielali ho do druhého kola draftu. Kritizovali ho, nechápali myšlienkam skautov.

Namiesto toho má päť bodov v tabuľke a postup do štvrťfinále vo vrecku. Vystrieľal ho práve Dvorský. Ukázal sa ako líder. Strelil štyri góly a pri poslednom asistoval. Bol strojcom výhry 6:4.

Zažiaril v pravej chvíli

Ako sám Dvorský povedal v rozhovore pre JOJ Šport, naposledy strelil štyri góly ešte na striebornom Hlinka Gretzky Cupe.

"Bolo to hrozne hore-dole, ale som rád, že sme to zvládli. Užíval som si zápas, ale bolo to napínavé," hovoril s viditeľnou úľavou.