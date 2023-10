Parahokejisti vstúpili do MS B-kategórie parádnym spôsobom. Domácemu tímu nadelili desiatku

/zdroj: SPV/

Ivan Hricko, tréner Slovenska: "Našťastie premiéra dopadla dobre aj keď v úvode sme hrali zle. Som rád, že sme sa z toho dostali, ale klobúk dole pred výkonom Kazachstanu. Hrali húževnato celý zápas a ak budú takto pokračovať, môžu byť čierny kôň turnaja. Súper ma prekvapil svojím pohybom a túžbou urobiť prekvapenie. Som rád, že sme to zvládli a budeme na tom stavať v ďalších dueloch."

Marián Ligda, útočník Slovenska: "Začiatok sme mali vlažnejší. Kazachstan išiel výkonnostne hore oproti minulému roku. Pomohli nám tri góly v prvej tretine a potom už bol ten zápas v našej réžii. Ponúkli sme im jeden gól, no my sme si vypracovali viac šancí ako na desať presných zásahov. Bol to pre nás dobrý rozbeh do turnaja. Rozhodujúce budú pre nás záverečné dva zápasy proti Japonsku a Švédsku. V nich sa rozhodne o účasti v A-kategórii."