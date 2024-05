Rusnák: Prvýkrát sledujeme v reprezentácii ne(s)pokojného Slafkovského

Je to paradox. Buď je to systémom, keď sa snažíme veľmi rýchlo hrať hokej, alebo to je presilovými hrami, kde nie sme vôbec produktívni.

Turnaj stále neskončil, čaká nás najdôležitejší zápas. Viem asi na koho otázku smeruje, ale treba to vidieť z niekoľkých uhlov. Prvá formácia vždy nastupuje proti najlepším hráčom súpera, musí sa viac snažiť získať puk a dostať ho do útočného pásma.

Veľa tipujúcich si stavilo na to, že Slafkovský bude nielen najlepším strelcom Slovenska, ale aj turnaja. Myslíte si, že ho to trápi, keď ešte neskóroval?

Len sa treba pozerať, proti komu hráme. Stále hovorím, že z nášho tímu by sa do toho švédskeho alebo amerického dostali traja - štyria hráči.

Štve ho to a je to vidieť. Prvýkrát vidíme, že je nervózny pred novinármi, niekedy ani nechce odpovedať na otázky, lebo čaká kedy príde otázka ohľadom toho, kedy dá ten gól. On si túto pozíciu vydobyl sám. Bol jednotka draftu, je skvelý hráč a má potenciál. Pred troma rokmi možno nečakal, že v dvadsiatich bude hviezdou tímu. Všetci majú vysoké nároky, táto pozícia je pre neho nová v našej reprezentácii. V Montreale je ešte väčší tlak na neho.

Je vidieť, že aj Connor Bedard je nervóznejší, odpovedá jedno či dvojslovnými vetami. Sú tie očakávania podľa vás na mieste, keď chceme aby draftové jednotky už o rok-dva mali byť najlepšími? Musia byť, majú to na čele nalepené celú kariéru, že boli draftové jednotky a to je v hokeji pojem. Bedard sa musí pretĺkať cez tak skvelý tím Kanady. Nie je to jednoduché a keďže je ešte len prvýkrát na majstrovstvách sveta, v tomto má Juraj výhodu. Je to škola aj pre Connora... V Chicagu je to celé o ňom, ale v Kanade je to iné. Oni idú pre zlato. Aká veľká rana pre náš tím je strata Martina Pospíšila? Pred štvrťfinále to je obrovská strata, keďže hráme proti Kanade. Musíme si povedať, ako môžeme poraziť Kanadu. Musíme ich rozhodiť a práve Pospíšilov štýl hry by nám pomohol, v tomto ohľade je najlepším v našom tíme. Patrí aj k našim najrýchlejším a najproduktívnejším hokejistom. Nenechal sa až tak veľa vylučovať, na prekvapenie mnohých. Musíme počkať na výsledky testov, má niečo v ramene ťuknuté a budeme dúfať, že bude zdravý.

Proti Kanade sa pasujeme do role Jánošíka, ktorý bohatým berie body a tým chudobným ich občas dá. Je väčšou motiváciou hrať proti kvalitnejším tímom? Určite. Mnoho našich hráčov bolo na tom medzistupni NHL - Európa. Cehlárik, Hrivík, Koch alebo aj Ivan chcú ukázať, že majú na nich. Plus, to publikum je úžasné. Ja som veľmi zvedavý, lebo máme na to ich poraziť, ak budeme hrať tak, ako v prvej tretine proti Amerike. Tá bola najlepšia, akú som u nás za poslednú dekádu videl. Boli sme rýchlejší, silnejší a porážali sme puk. Museli sa prebrať, aby sa nám vyrovnali a potom v tretej tretine nám už nedali dýchať. Taký výkon musíme predviesť aj teraz.

Je možné hrať s takýmto tímom vyrovnaných celých 60 minút? Dá sa hrať, len si treba všímať kontext toho zápasu. Keď už je 4:1, tak sa niekedy podvedome stiahnete a nejdete tak prudko do tých súbojov. Naopak, Amerika ešte pridala, ale dobojovali sme to nakoniec úspešne. Bolo by skvelé keby sa bránime Kanade po tom, čo vedieme. O kondícií to nebude, všetci chalani majú kondíciu. Je to len o tom, že tie kvalitnejšie tímy vedia pridať ešte viac. Každý jeden hráč vo formáciách je veľmi kvalitný. Na ktorých veciach vieme stavať v zápase proti Kanade? Dlho sme nemali takýto produktívny a efektívny šampionát. Aj spôsob, akým dávame góly, sa zmenil. Upustili sme od nejakých krásnych gólov a viac ako polovicu z nich sme dali z okolia jedného metra od bránkoviska. Sme oveľa silnejší pred brankárom a mohli by sme to ešte viac aplikovať v súboji proti Kanade. To je najväčšie pozitívum, že vieme byť prvý pri puku v okolí bránkoviska.

Slovenskí hokejisti počas tréningu v Prahe pred štvrťfinále Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2024. (Autor: TASR)

Vidíte nejaké zmeny vo formáciách alebo by ste zmenili niečo vy? Ak budú všetci zdraví, tak zmeny nie sú potrebné. Už je neskoro robiť nejaké extrémne zásahy. Možno v priebehu zápasu, keď budeme prehrávať 0:3 po dvoch tretinách, tak spraviť nejakú útočnú formáciu s Hudáčkom a Slafkovským. Hokej je vyrovnanejší, vidíme to na Rakúsku a Veľkej Británii. Hráči a samotné tímy sa výkonnostne približujú k sebe. Je to zaujímavejšie? IIHF by sa mala zamyslieť, ako dostať hokej viac do sveta. Máme veľa krajín, ktoré sú zbláznené do hokeja. Pred MS sa hrajú prípravné zápasy, nejaké turnaje v Nemecku alebo aj na Slovensku. Česko, Švédsko, Švajčiarsko a Fínsko majú Euro Hokey Tour. Namiesto toho by bolo možno lepšie spraviť nejakú väčšiu tabuľku aj s Poľskom alebo Maďarskom. Spraviť akési majstrovstvá Európy, kde by do Maďarska prišlo Švédsko, čo by bol veľký sviatok. Urobiť z hokeja aspoň celoeurópsky šport.