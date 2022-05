Slováci si vyskúšali ľad v novej aréne, víťazná zostava sa nemení

"Verím, že nervozita opadne so začiatkom zápasu. Hráči si to užijú, pred takouto kulisou je radosť hrať," povedal Podkonický.

Slováci nevyhrali nad Suomi na vrcholnom turnaji už 18 rokov.

Túto sériu chcú ukončiť. "Možno sa to podarí dnes. Sme na to pripravení, vieme, čo nás čaká. Fíni veľmi dobre bránia, ale dobre bránili aj Dáni. Nám to do ich siete padalo po tečoch a dorážkach.

Česi v zápase s Fínmi vôbec nestrieľali, my musíme dávať všetko na bránku a hrať čo najjednoduchšie," uzavrel Podkonický.