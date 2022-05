Bolo mi za Fínov trápne. Ich štýl ničí hokej, hovorí Oto Haščák

"Fínskych hráčov nenechajú hrať hokej. Piati cúvajú dozadu proti mladému a neskúsenému mužstvu. Ak by hrali ofenzívne ako Kanaďania, mali by sme väčšie problémy," vravel asistent generálneho manažéra slovenskej hokejovej reprezentácie OTO HAŠČÁK .

Verím, že sa ho Mirovi Šatanovi podarí presvedčiť ešte na jeden alebo dva roky. Craig je presne ten človek, ktorého slovenská reprezentácia potrebuje. Hráčom aj trénerom dáva obrovské kvantum skúseností. Osobne by som bol rád, ak by ostal trénerom Slovenska.

Ako hodnotíte výkon tímu vo štvrťfinále proti Fínsku?

Ak by išla Slafkovského strela do bránky a nie do tyčky, už by sa Fíni tak roztriasli, že by sme ich porazili v predĺžení alebo po samostatných nájazdoch.

Dávam klobúk dole pred naším mladým mužstvom, nielen za výkon vo štvrťfinále, ale v celom turnaji. Fíni mali 11 hráčov z NHL a je zázrak, že sme s nimi dokázali hrať vyrovnanú partiu v tak ťažkom a dôležitom zápase.

Čo vravíte na fínsky štýl hry, ktorý je zameraný najmä na defenzívu?