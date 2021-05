Zranenie Konráda? Výrazný problém. Čo ukázali dva zápasy Slovákov?

Zvíťazili nad Bieloruskom 5:2 i Veľkou Britániou 2:1. Že to bola povinnosť? Možno pred dvoma desaťročiami. Teraz sú to veľmi cenné a dôležité víťazstvá.

Peter Cehlárik, Marek Hrivík a Róbert Lantoši si na ľade urobili svoje vlastné galapredstavenie. Problémom je, že ostatné formácie za nimi zaostávali. A to výrazne.

Dvoma gólmi sa blysol Kristián Pospíšil, od ktorého to veľa slovenských fanúšikov nečakalo. V oboch dueloch žiarila prvá útočná formácia.

V úvodných zápasoch ukázali zverenci trénera Craiga Ramsayho veľa pozitívnych vecí. Proti Bielorusku to bola efektivita v prvej tretine a výborné presilovky.

Nie je však dôvod na prehnaný optimizmus. Veď aj v Petrohrade získali vtedy Slováci vo zvyšných piatich zápasoch už len dva body. A do štvrťfinále nepostúpili.

Slováci majú najlepší vstup do majstrovstiev sveta od roku 2016, keď v Petrohrade v úvodných súbojoch zdolali Maďarsko a Francúzsko.

Výrazná chémia zatiaľ funguje len v elitnom útoku. A je možné, že tréneri skúsia vo zvyšných útokoch spraviť zmeny.

Je zbytočný luxus, keď Marián Studenič nastupuje v treťom útoku. Mal by ísť vyššie. Len mu treba nájsť vhodných spoluhráčov.

Proti Británii to nešlo ani trojici z fínskej ligy a práve tam by šikovný Studenič mohol pasovať k dvojici Pospíšil, Pavol Skalický, ktorý by na centri nahradil Michala Krištofa.