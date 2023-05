Stále sme sklamaní. Hocičo by som vymenil za medailu, vraví Dvorský

Šéf slovenského hokeja označil súčasnú generáciu hráčov za prísľub do budúcna.

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia siahala na cenný kov z MS do 18 rokov prvýkrát po dvadsiatich rokoch. V súboji o tretie miesto proti Kanade ju delilo od zisku bronzu iba 70 sekúnd.

"Rád by som poďakoval trénerskému štábu a zagratuloval aj hráčom za turnaj a výborný výsledok. Aj keď štvrté miesto zrejme nie je to, čo chceli dosiahnuť a určite chceli viac. Chýbal im malý kúsok na to, aby dosiahli na medailu.