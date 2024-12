Otrasený Šatan opúšťal ľad s krvavým šrámom. Na väčšiu drámu sa už Slováci nezmohli

Pálili z každej pozície, ale slovenskí hráči sa vrhali do striel. Muselo to bolieť. Na ľade sa po zásahu pukom ocitol v priebehu niekoľkých sekúnd Barcík, Pekarčík, aj Jenčko.

Obetavosť a bojovnosť zverencov Ivana Feneša však na českú šikovnosť nestačili. Slováci prehrali vo svojom treťom zápase v B-skupine na MS hráčov do 20 rokov v Ottawe s českými rovesníkmi 2:4 .

„Darovali sme im víťazstvo. Pred zápasom sme hovorili o tom, že nemôžeme pustiť súpera do prečíslení a dostali sme z nich tri góly. Dve tretiny sme neboli hlavami v zápase. Striedačka musí fungovať viac. Detaily v hre nás stáli zápas,“ hodnotil pre JOJ Šport tréner Feneš.

Postup do štvrťfinále si tak musia vybojovať v pondelok proti Kazachstanu (od 19.00, naživo na JOJ Šport). Istotu im dá akékoľvek víťazstvo. V prípade prehry už vstúpi na scénu postupová matematika.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Česko (MS v hokeji do 20 rokov 2025)

Slováci pritom vstúpili do zápasu odvážne. Zaskočili súpera aktívnym napádaním, tvrdosťou v súbojoch. Odohrali azda najlepšiu prvú tretinu na turnaji, no na jej konci odchádzali do šatne s dvojgólovým mankom.

„Presilovky musíme zahrať oveľa lepšie. Sme v nich pomalí, robíme veci príliš dlho, chceme si tam pripravovať ideálne šance. Musíme začať hrať jednoducho - dostávať puky pred bránku a dorážať ich. To bol náš cieľ, ale nerobili sme to,“ priznal po zápase Feneš.

Slováci nezvládli v derby presilovky. V prvých troch si nevypracovali súvislý tlak a žiadnu šancu. „Súper naše presilovky prečítal. Česi presne vedeli, čo hráme a slovenskí hráči na to nezareagovali,“ vravel pre Sportnet hokejový expert Ondrej Rusnák.

Do šatne putoval aj Šatan – odišiel po vlastných s krvavým šrámom nad okom. O minútku neskôr Felcman podrazil Dvorského a Česi zostali len v trojici. „To už je problém,“ reagoval spolukomentátor ČT Sport Milan Antoš.

Rozhodcovia si zatiaľ pozreli akciu na videu a českého hráča poslali z trestnej lavice do šatne. Dostal trest päť minút a do konca zápasu.

Česi dali Kazachom štrnásť

„Individuálne chyby nás zabili. Bol to dobrý zápas, chceli sme viac, ale nevyšlo to. Vo viacerých šanciach nám chýbalo aj šťastie, ale to nič nemení na tom, že sme málo strieľali,“ vravel po zápase pre JOJ Šport útočník Matúš Vojtech.

"Nechali sme tam všetko, chceli sme zvíťaziť. Žiaľ, taký je hokej, niekedy sa to šťastie neprikloní. Všetci sme boli namotivovaní, chceli sme body. Chýbalo nám aj viac šťastia v zakončení," dodal útočník Roman Kukumberg.

„Slováci boli v zápase naivnejší, Česi zase inteligentnejší. To bol hlavný rozdiel. Energiu dali do zápasu obe mužstvá, ale vyhrala takzvaná česká „vychcanost”. Česi boli lepší, treba to uznať,“ zhodnotil súboj Rusnák.

Proti Kazachstanu sú Slováci favoritom. Recept na to, ako zvládnuť zápas proti nováčikovi, ponúkli v sobotu Česi, ktorí mu nadelili štrnásť gólov.