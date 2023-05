Boli sme lepší, mrzelo trénera aj hráčov. To sa mi ešte nestalo, čudoval sa Hrubec

RIGA. V prvom zápase na MS v hokeji 2023 prehrali slovenskí hokejisti s Českom 2:3. V úvodnej tretine dvakrát viedli. Česi dokázali ešte v prvej tretine zápas otočiť. Informácie o MS v hokeji 2023 (prehľad) Slováci si tak nenapravili reputáciu z rokov 2014 a 2018, keď takisto otvárali turnaj s Českom, no tiež tesne prehrali. Ako zhodnotili zápas?

Oliver Okuliar, útočník SR: Ťažko povedať, čo rozhodlo. Boli sme Čechom viac ako vyrovnaným súperom. Podľa mňa sme si za aktivitu a hru na puku bod zaslúžili. Začiatok takýchto turnajov býva opatrný. Teraz to tak nebolo.

Až po prvej tretine sa začalo hrať disciplinovanejšie, keďže padlo 5 gólov. Máme na čom stavať. Pozítívami sú hra na puku, streľba a aktivita po celej ploche.

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: Mali sme veľmi dobrú tretinu. Boli sme lepším mužstvom, mali sme veľa striel, veľa šancí. Dali sme gól z presilovky, škoda, že sme hneď inkasovali. Potom sme dostali gól v našej presilovke, následne sme dali lacný gól, keď si to český brankár strelil do bránky. Rozhodol moment z presilovky, v ktorej sme hneď inkasovali gól. Česi potom zobrali iniciatívu, zavreli nás v pásme a vytvorili si veľa šancí. V tretej tretine sme mali dosť šancí, škoda, že sa nám nepodarilo vyrovnať. Bol to smolný zápas. Rozhodlo sa v prvej tretine. Mali sme dať viac gólov. Škorvánek nám dal šancu, aby sme získali bod. Preňho to bola výborná premiéra.

Brankár Stanislav Škorvánek v zápase Slovensko - Česko na MS v hokeji 2023. (Autor: TASR)

Stanislav Škorvánek, brankár SR: Bol to pre nás ťažký duel. Prvá tretina nebola podľa mojich, ani podľa našich predstáv. Mali sme prevahu, jednoznačne sme boli lepší a prehrali sme ju 2:3. A to dalo ráz celému zápasu. Siahali sme na vyrovnanie. Škoda, že to nevyšlo. Pri druhom góle som podcenil situáciu, nestihol som sa presunúť k žŕdke. Český hráč to šikovne využil a dal gól. Spravil som dve pozičné chyby a dostal som dva góly. Aké bolo tempo zápasu? To sa dá len ťažko vysvetliť. Stále neverím, čo sa okolo mňa deje.

Šimon Hrubec, brankár ČR: Pri českej hymne som si oddýchol. Mám veľkú radosť, že sme zápas vyhrali. Chcel by som chalanom poďakovať, že sme to zvládli. Hrali sme výborne. Ku koncu sme hrali veľmi šikovne a udržali sme jednogólové vedenie. Pri druhom nešťastnom góle hralo hlavnú rolu to, že sa puk postavil na hranu, zvrchu som po ňom siahol a mal väčšiu razanciu, ako som myslel. V živote sa mi to nestalo. Nerozhodilo ma to, okamžite som to vypustil z hlavy. Čakali sme, že tlak sa vystupňuje. Našťastie sme to nejak uhrali.

Mário Grman, najlepší hráč SR v zápase: Bolo to ťažké, ale nemáme sa za čo hanbiť. Výkon bol dobrý, škoda gólov, ale boli sme Čechom viac ako vyrovnaný súper. Michal Kempný, obranca ČR: Čakal som, že v prvom zápase to bude tak, že Slováci do toho vletia. My sme sa snažili držať svojej hry, od druhej tretiny sa to upokojilo a nebolo to také divoké. Ale takýto priebeh som očakával.