Historický úspech zaznamenali, no mohli ho posunúť. Takýto výkon nie je náš limit, reagoval tréner

"Stále sme verili, že môžeme vyhrať v každom momente. Náhradníčky aj pomohli, ale nestačilo to. Myslím si, že turnaj bol celkovo dobre odohraný, ciele sme splnili, keďže sme postúpili z tretieho miesta.

Všetko ostatné by bolo iba plus, no dnes sme mali na ďalšiu fázu, mohol to byť historický postup," povedala Palgutová pre TASR.

VIDEO: Highlighty zo zápasu Bulharsko - Slovensko