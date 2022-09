Slovan nevyužil šance. Proti litovskému klubu uhral iba bezgólovú remízu

Vernon de Marco, kapitán Slovana: "Bol to ťažký zápas, ale sme sklamaní, že sme nevyhrali. Dominovali sme, no neboli sme efektívni a chýbal nám gól. Mohli sme získať tri body, ale nepodarilo sa."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Myslím si, že sme videli výborný futbal, žiaľ bez gólov. Chceli sme vyhrať, mali sme dve, tri výborné šance, ale treba uznať, že aj súper. Z tohto pohľadu je remíza spravodlivá. Nevedeli sme sa presadiť v koncovke, ako by sme chceli, chýbala nám väčšia kvalita alebo istota. Mali sme šťastie pri kontrách, súper mal nebezpečné brejky. Boli sme na nich prichystaní, toto sme očakávali, vedeli sme, že majú kvalitu v kontrách. Hrali sme náš futbal, hrali sme stále do plných. U nich sa nám bude hrať lepšie, body musíme niekde dohnať, ideme do Jerevanu, pokúsime sa tam. Myslím si, že skupina bude vyrovnaná, ideme bojovať ďalej."

Vladimir Čeburin, tréner Vilniusu: "Začali sme veľmi opatrne, oťukávali sme sa, zo začiatku akoby sme sa báli a príliš sme sa nehrnuli do útoku. Nepadli góly, ale bol to pekný zápas. Aj my sme mali šance, ale najmä v závere si ich viac vypracoval súper. Myslím si, že hra bola z oboch strán zaujímavá."